إصابة ضابط شرطة وسائق فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق سوهاج البحر

أصيب ضابط واجبة برتبة ملازم أول من قوة وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق “أقدميه رقم 1220 / 2010” فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر. أثناء استقلاله سيارة نقل على الطريق عقب انتهاء خدمته وتم نقله للمستشفى الجامعى.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز واجبة أخميم يفيد بإنقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر وإصابة ضابط وسائق مدنى.

وبالانتاصدر والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية أنه أثناء استقلال الملازم أول/ مصطفي محمود محمد عبد الحليم 30 سنة ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق “أقدميه رقم 1220 / 2010″ السيارة رقم 51921 نقل الشرقية قيادة عبد الفتاح صلاح عبد الله 36 سنة سائق ويقيم بلبيس ” الشرقية ” عقب انتهاء خدمته ” القطاع الثالث ” بذات الطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها حال تفاديه إحدى المنحنيات مما أدى لانقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث إصابة الضابط المذكور “بكسر بالساعد الأيمن وجروح بالوجه وفروة الرأس “قائد السيارة” بكسر بالساعد الأيمن “تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، بسؤال المصابين أيدا ما جاء بالفحص، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على المركبة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4243 جنح المركز لسنة 2017 وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين