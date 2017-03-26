ارتفاع ضحايا تفجيرين فى بنجلاديش لـ قتلى خلال مداهمات للمتشددين

أعلنت واجبة بنجلادش، مصرع 6 أشخاص وجرح خمسين آخرين فى تفجيرين فى سيلهيت عندما داهمت القوات الخاصة مخبأ للمتطرفين فى المدينة الواقعة بشمال غرب بنجلادش.

واصدر ت الواجبة أنّ التفجيرين “القويين” وقعا على بعد نحو 400 متر من المخبأ واستهدفا رجال الواجبة وحشدا كبيرا من الناس الذين كانوا يشوفون العملية التى جرت فى مبنى شقق من خمسة طوابق.

وصرح نائب قائد واجبة سيلهيت، باسوديب بانيك، لوكالة فرانس برس ان “6 اشخاص بينهم واجبيين اثنين قتلوا” فى الهجوم الذى تبناه تنظيم داعش الارهابيه عبر وكالته الدعائية اعماق. واضاف ان نحو خمسين شخصا جرحوا بينهم نحو 12 واجبيا ورجل امن.

واضاف ان أعدادا من الاشخاص فى حالة حرجة بينهم رئيس الاستخبارات فى “كتيبة التحرك السريع” المكلفة مقاتلة الاسلاميين المتطرفين فى البلاد.

وتشتبه الواجبة مبدئيا فى وقوف فصيل فى حركة “جماعة مجاهدى بنجلادش” المتطرفة التى نسب اليها أعداد من الهجمات فى السنوات الاخيرة، وراء التفجيرين، ولم تتمكن الواجبة من تأكيد ان التفجيرين كانا انتحاريين، لكنها تعتقد ان احد المهاجمين قد يكون بين القتلى.

المصدر : مصر ناين