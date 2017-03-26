الشعلالى باق مع الأهلى بقرار لجنة الكرة

حصل أنيس الشعلالى مخطط الأحمال بالفريق الأول بالنادي الأهلي على تأكيدات وتطمينات من لجنة الكرة بالنادي بعدم إاصدر ته خلال الفترة المقبلة وذلك على عكس ما تردّد مؤخرًا بعد الإصابات التي داهمت أكثر من لاعب بالفريق كان آخرهم حسام غالي والنيجيري جونيور أجايي.

وقام الشعلالى بشرح أسباب هذه الإصابات التي اعتبرها “قدرية” بالمقام الأول ولا دخل له فيها من قريب أو بعيد، موضحًا أنه يقدّر غضب جماهير الفريق من تكرار هذه الإصابات التي تطول أحيانًا عناصر أساسية ومؤثرة لكنه لا ذنب له فيها.

المصدر : مصر ناين