تضرر منزلا وتشريد شخصا بسبب انفجار قوى بمبنى سكنى شمال الصين

ذكرت النظام المحلية لمدينة باوتو، فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فى شمال الصين أنه تضرر 83 منزلا وتشرد 259 شخصا، ل التفجير القوى الذى وقع فى مبنى سكنى، متأعداد الطوابق أمس وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين .

واصدر المسئولون، فى بيان رسمى، إنهم اضطروا فى وقت متأخر من ليل أمس لإعادة توطين جميع السكان الذين تأثرت منازلهم بالتفجير حفاظا على سلامتهم.

وأضافوا، فى تصريحات نقلتها وكالة “شينخوا” للأنباء، أن المصابين فى حالة مستقرة وأن فرق الطاقة والمياه ومكافحة الحرائق وسلامة العمل والبيئة تعمل بكل جهد لضمان أن التفجير لن يؤدى إلى كوارث ثانوية.

كان التفجير وقع فى وقت مبكر من بعد ظهر أمس السبت، فى حوالى الساعة الثانية بتوقيت بكين، ومن شدته تسبب فى انهيار بعض من المبنى.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أنه ربما يكون حدث نتيجة تسرب للغاز الطبيعي، ولكن النظام اصدر ت إن القضية الى أن الأن ت قيد التحقيق.

المصدر : مصر ناين