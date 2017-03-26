بالفيديو والصور الإهمال يضرب مركز شباب بالداخلة فى الوادى الجديد

سيطرت حالة من الإهمال على مركز شباب تم افتتاحه مؤخرا بقرية الشيخ مفتاح الشوفة لمركز الداخلة بالوادى الجديد، والذى تم إحلاله وتطويره مؤخرا واستكمال منشآته ل نقص العمالة فلا يوجد به سوى مدير فقط هو المسئول عن أغلب الأنشطه فيه ولا توجد أيه أنشطة رياضية أو ثقافية واجتماعية لرواد المركز من الشباب والمواطنين ولا يعمل فى المركز سوى مدير تنفيذى بالمعاش ولا يوجد أى مشرفين أو مدربين بالمركز رغم افتتاح المركز حديثا أمام الرودا من أهالى القرية.

واصدر جمال محمد مدرس وعضو متطوع بمركز الشباب فى تصريح خاص لــ”اليوم السابع”، إن المركز متطور ويشمل ملعب ثلاثى وملعب بالنجيل الصناعى وملعب غير مكتمل لكرة القدم وحديقة الطفل بالإضافة إلى المبنى المتكامل إلا أنه لا توجد به عماله الى أن الآن فهذا المركز لا يوجد به هيكل وظيفى مما استدعى مجلس إدارة المركز لتقديم استاصدر ته أكثر من مرة لهذا السبب، مؤكدا على أن شباب القرية يعانون من تكرار غلق المركز أمامهم ل عدم وجود عمالة مسئوله عن قام بفتحه لممارسة الأنشطة الرياضية.

أضاف سيد على مزارع وعضو بالمركز أن الإهمال تدريجيا سوف يلحق بالمركز المطور والمنشأ حديثا ل عدم تفعيل الأنشطة، حيث إن الملاعب أصبحت مرتعا للكلاب الضالة التى تتوافد عليه يوميا بعد أن هجره الشباب لعدم وجود أنشطة فى المركز باستثناء أعداد من الأطفال الذين يذهبون إلى حديقة الطفل واللعب فى الملعب الخماسى تلقائيا بدون إشراف أو مشوفة من المختصين بمركز الشباب.

وأفاد يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تشغيل العمالة فى مركز الشباب يعود فى المقام الأول إلى مجالس إدارات المراكز، حيث أن لكل مركز شباب مجلس إدارة منتخب ولائحة مالية يمكن من خلالها توظيف المشرفين والسنةلين فيه مؤكدا على أنه سوف يشوف مشكلة نقص العمالة فى مركز الشباب ويكشف مع مشكلة الإدارة كيفية تفعيل تلك الأنشطة بما يحقق مطالب الشباب ورواد المركز من أهالى القرية.



مدخل قرية الشيخ مفتاح



الأطفال يلعبون دون تدريب



ملعب نجيل صناعى



ملاعب متكاملة



مبنى مطور منذ شهور



مدخل مركز الشباب



أطفال فى حديقة الألعاب



أطفال القرية أمام باب المركز



المركز تحول إلى مأوى للكلاب



جانب من الكلاب الضالة فى الملاعب

المصدر : مصر ناين