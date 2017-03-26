النيابة تستعجل الصفة التشريحية لجثة خادمة مدينة نصر

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، تقرير الطب الشرعى فى واقعة مصرع خادمة فلبينية على يد ربة منزل بمدينة نصر، وذلك للوقوف على الصفة التشريحية للجثة.

واعترفت المتهمة أمام المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بالواقعة تفصيليا وأظهر ت أن المجنى عليها “سميرة”، كانت تعمل فى بيتها منذ قرابة سنةين، وظلت تحاول الهرب لأن راتبها لم يكن يرضيها “300 دولار” شهريا وترغب فى العمل براتب أكبر.

وأشارت المتهمة إلى أنها ارتبطت مع مكتب توظيف خادمات بعقد دفعت فيه 7 آلاف دولار، وراتب شهرى للخادمة 300 دولار، لافتة أنها نشبت بينها والمجنى عليها مشاجرة بعد أن فوجئت بها تحاول الهرب عقب صلاة الجمعة، حيث أسرعت لمنعها قائلة: “لازم تكملى العقد بتاعك أنا دافعالك فلوس وفى اتفاق ولما عقدك يخلص امشى براحتك”.

أضافت المتهمة أن المجنى عليها أصرت على الرحيل، ودفعتها بقوة فسقطت على الأرض، ثم أحضرت سكين من المطبخ وهددتها: “لو منعتينى أمشى هموت نفسى”، فى تلك الأثناء اشتبكت معها فسددت صاحبة المنزل طعنيتن لصدر وبطن الخادمة، ووحاولت دفعها إلى دورة المياه ما أدى لارتطام رأسها فى “البانيو”، وهنا لفظت أنفاسها الأخيرة.

المصدر : مصر ناين