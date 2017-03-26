المرصد السورى مقتل مدنيا فى قصف جوى على بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن 18 مدنيا قتلوا فى قصف جوى استهدف بلدة “الحمورية” بالغوطة الشرقية التى تسيطر عليها فصائل المعارضة.
وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ أن القصف أسفر أيضا عن سقوط عشرات الجرحى، موضحا أن الغارة استهدفت أحد الشوارع الرئيسية المكتظة بمحال تجارية .
يشار إلى أن بلدة “الحمورية” تقع تحت سيطرة فصيل “فيلق الرحمن” من المعارضة السورية المشارك فى جولة المفاوضات الجارية فى جنيف برعاية الأمم المتحدة.
المصدر : مصر ناين
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