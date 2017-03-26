ماركات ملابس شهيرة تطلق ساعات ذكية جديدة بنظام Android Wear

أعلنت مجموعة من ماركات الملابس العالمية على رأسها Tommy Hilfiger وHugo Boss عن ساعات ذكية جديدة تعمل مع نظام تشغيل “أندرويد وير 2.0″، وهذا خلال معرض Baselworld 2017 السنوى، وهذه الخطوة تأتى استكمالا لرغبة ماركات الأزياء الشهيرة فى تكثيف جهودها للدخول بقوة لسوق المؤسسات القابلة للارتداء.

ووفقا لموقع theverge الأمريكى، فساعة the Touch الخاصة بـ Hugo Boss تأتى بتصميم أنيق مع خيارات جلدية بألوان هادئة، والساعة مزودة مع تقنية NFC، ولكنها لا تضم مؤسسات استشعار لرصد معدل ضربات القلب شبه الساعات الأخرى المتاحة حاليا فى الأسواق، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها فى الأسواق بسعر 395 دولارا خلال شهر أغسطس.

أما ساعة Tommy قام بفتحمل اسما غريبا بعض الشىء وهو TH24 / 7You، فهى تأتى مع سوار معدنى، وسعرها أرخص من ساعة Hugo Boss وتكلف فقط 299 دولارا، كما أنها تفتقر لكل من ميزة أو NFC ومستشعر رصد معدل ضربات القلب.

المصدر : مصر ناين