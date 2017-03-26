البدلاء يقودون الأهلي اليوم فى ودية الحوامدية

يخوض الأهلي مواجهة ودية عصر اليوم “الأحد” مع فريق سكر الحوامدية على ملعب مختار التتش بالجزيرة ضمن استعداداته الجادة للقاء الداخلية فى الأول من أبريل المقبل والمؤجلة من الأسبوع الحادى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي فى هذه التجربة الودية السداسى الدولي شريف إكرامى وأحمد قام بفتحي وسعد سمير وأحمد حجازى وعمرو جمال وعبد الله السعيد لظروف تواجدهم مع المنتخب الذى يستعد لمواجهة توجو وديًا يوم الثلاثاء المقبل، كما يغيب النيجيري جونيور أجايي لإصابته بمزق بسيط فى العضلة الخلفية وأيضًا لاعب الفى منتصف كريم نيدفيد.

ويستغل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري تجربة الحوامدية فى إشراك جميع لاعبى الدكة أمثال محمد الشناوى وأحمد عادل وحسين السيد ومحمد نجيب وأكرم توفيق وصبرى رحيل وحسين السيد الذين ابتعدوا عن الظهور فى المواجهات الرسمية مؤخرًا لتجهيزهم بالصورة الأشبه تمهيدًا للاستعانة بهم وفقًا لظروف كل مباراة.

المصدر : مصر ناين