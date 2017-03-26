روسيا تحرير الرقة من داعش يحتاج إلى تنسيق بين قوات مكافحة الإرهاب

اصدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، السبت، إن تحرير مدينة الرقة السورية من سيطرة تنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى، يحتاج لتنسيق بين جميع القوات التى تكافح الإرهاب.

وأضاف كوناشينكوف – فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية – “وجهة النظر المتفائلة التى أطلقها وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان، حول عملية الرقة، استندت إلى صنف من المصادر الوطنية الخاصة به، التى لا علاقة لها بالواقع ولا الوضع على الأرض“.

وكان وزير الدفاع الفرنسى قد أعلن – أمس – أن معركة الرقة ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون معركة “حاسمة وقاسية وصعبة“.

واعتبر المتحدث الروسى أن أكثر الناس تفاؤلا، يفقد الأمل فى تحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم “داعش الارهابيه” خلال سنة 2017.

المصدر : مصر ناين