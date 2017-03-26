وكيل صحة كفر الشيخ وصول جهاز للكشف المبكر عن سرطان الثدى مايو

اصدر ت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن جهاز الأشعة المقطعية سيصل مستشفى كفر الشيخ السنة خلال شهر مايو القادم، مؤكدة أن الجهاز من الصنف المتطور به 160 شريحة بتكلفة حوالى 3 مليون جنيه.

وأضافت لـ “اليوم السابع”، أنه جارى تركيب شبكات الغاز لحجرات العناية لإضافة 40 سرير بمشتملاتهم بالإضافة لإجهزة التنفس الصناعى، بمستشفى كفر الشيخ السنة ومستشفى دسوق السنة، مؤكدة أن مستشفى كفر الشيخ السنة سيتم زيادة 18 سرير بالعناية بها، و22 سرير بعناية مستشفى دسوق السنة، للتخفيف عن المرضى الذين يعانون ولا يجدون أسرة بالعناية وتقلل قائمة الانتظار.

واصدر ت الدكتورة لميس المعداوى، إن مستشفى كفرالشيخ السنة تسلمت جهاز ماموجرام الالمانى الصنع للكشف المبكر عن سرطان الثدى ويبلغ ثمن الجهاز مليون و750 ألف جنيه.

المصدر : مصر ناين