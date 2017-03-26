الزمالك يلتقى اليوم وديًا مع البلاستيك

يلتقى الزمالك، اليوم الأحد، فريق البلاستيك، على ملعب الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، بعيدًا عن ملعب قلعة ميت عقبة، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة سموحة، يوم 1 أبريل المقبل، فى الجولة الـ32 بالدورى.

ويخوض الزمالك، استعداداته بشكل طبيعى، بغض النظر عن قرار الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، حيث تنتظر إدارة النادى الأبيض، اجتماع الجمعية العمومية المقرر له نهاية الأسبوع الجارى، لحسم أمر استكمال الدورى من عدمه.

من المقرر أن تشهد ودية البلاستيك، الدفع بأعداد من اللاعبين الذين تم استبعادهم من المباراة الأخيرة أمام رينجرز النيجيرى، وأبرزهم شيكابالا ومحمد مسعد بالإضافة إلى أحمد جعفر.

المصدر : مصر ناين