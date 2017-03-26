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بدء العمل بنادى الأسرة واستقبال الأطفال بمدينة دمياط الجديدة

منوعات
بدء العمل بنادى الأسرة واستقبال الأطفال بمدينة دمياط الجديدة

أعلن  المركز الطبى السنة بمدينة دمياط الجديدة والشوف لمديرية الصحة ، عن بدء  العمل فى نادى الأسرة واستقبال جميع الأطفال من عمر ستة سنوات الى أن سن الثامن عشر وذلك بالتنسيق مع اليونيسيف.

وأظهر المركز فى بيان له اليوم ، أنه سيتم  استقبال الأسر وعمل جلسات توعية وترفيهية ورحلات ، بالإضافة الى تقديم خدمات علاجية وإرشادية إلى الأطفال  الذين يعانون من مشاكل التخاطب والتهتهة والتلعثم ورفع مهارات وتعديل سلوك وعلاج لفرط الحركة والتشتت ، وسيتم استقبال الأطفال من الساعة العاشرة صباحا الى أن الرابعة مساء.

 

 

المصدر : مصر ناين

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