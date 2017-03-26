المعارضة السورية تتصدى لهجوم عسكرى من قبل النظام بريف حماة الشمالي

تمكنت فصائل المعارضة السورية من صد هجوم واسع لقوات النظام السورى فى ريف حماة الشمالى. واصدر ت المعارضة- فى بيان، أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية- ” إن قوات النظام حاولت استعادة السيطرة على حاجز الصخر، إلا أنها تراجعت بعد تكبيد المعارضة لها خسائر فادحة”.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع أعداد من القوات الحكومية، وتدمير دبابة شوفة لهم.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد فى وقت سابق بمصرع 18 مدنيا جراء قصف جوى استهدف بلدة حمورية بغوطة دمشق، معظمهم من النساء والأطفال.

وفى مدينة إدلب، أشار المرصد أيضا إلى مصرع 16 شخصاً، فى قصف جوى لسجن المدينة الواقعة شمال البلاد .

يذكر أن إدلب تعد واحدة من أهم معاقل المعارضة التى تضم فصائل مسلحة تتعرض لقصف عنيف من القوات الجوية السورية والقوات الروسية المتحالفة معها.

المصدر : مصر ناين