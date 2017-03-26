كوليبالى يؤجل الصدام مع البدرى انتظارًا لدورى المجموعات الأفريقى

أجّل الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الأهلى، الدخول حاليًا فى صدام مع حسام البدرى المدير الفنى لفريقه لعدم مشاركته فى المباريات وذلك بعد الوعود التى حصل عليها من أحد أعضاء الجهاز الفنى بالاعتماد عليه بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة بواجب الاجتهاد اكثر فى التدريبات والابتعاد عن تكرار الأخطاء التى تظهر للجميع.

كما أن اللاعب ينتظر المواجهات التى يخوضها المارد الأحمر فى دورى المجموعات الأفريقى خلال شهر مايو المقبل لتحديد مصيره ففى حالة استمرار تجاهله سيُقرر فك ارتباطه بالنادى والكشف له عن عرض خارجى، أما مشاركته ستُبقى عليه داخل القلعة الحمراء.

ووفقا لمصدر بالأهلى فإن كوليبالى اشتكى لوكيله الإنجليزى ويُدعى ” ليى بايين” من استمرار تجاهله ومنح الفرصة للاعبين آخرين لا يقدّمون أى جديد مع الفريق فى المباريات المحلية والإفريقية، لكن كوليبالى أغلق فى نفس الوقت الباب أمام أى عروض خارجية قد تصله مستقبلاً انتظارًا لتنفيذ الوعود التى حصل عليها من احد أعضاء الجهاز الفنى بالمشاركة فى المباريات.