بالخطوات طريقة إخفاء قصص إنستجرام عن بعض أصدقائك

تعد قصص إنستجرام من المميزات الجديدة التى طرحتها فيس بوك لخدمة مشاركة الصور الشوفة لها، وهى تتيح للمستخدمين مشاركة صور لمدة 24 ساعة مع الأصدقاء ثم اختفائها نهائيا، لكن ماذا لو كان المستخدم يرغب فى مشاركة هذه الصور مع بعض الأصدقاء دون غيرهم، أو يرغب فى منع بعض الأشخاص من إرسال ردود إليه، وفيما يلى نعرض كيفية ضبط الإعدادات لتحديد تفضيلات الخصوصية حسب رغبة المستخدم كما يلى:

– فى البداية يحتاج المستخدم للذهاب إلى تطبيق إنستجرام والدخول إلى الإعدادات.

من داخل قائمة الإعدادات يختار المستخدم Story Settings من أسفل تبويب Account.

– يختار المستخدم بعد ذلك Hide Story From، ويضغط عليها ليبدأ فى إضافة الأشخاص الذى يرغب فى عدم رؤيتهم للقصص التى يقوم بمشاركتها، فقط يقوم المستخدم بكتابة اسم الشخص الذى لا يرغب به، ثم يضغط Done فى النهاية.

بعد إتمام ذلك لن يستطيع أى شخص من الموجودين فى هذه القائمة رؤية أى قصص يشاركها المستخدم على حسابه أو الفيديوهات الحية الأخرى، ويمكن تعديل هذه القائمة من خلال تكرار الخطوات السابقة.

المصدر : مصر ناين