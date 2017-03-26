باكستان مقتل وإصابة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار فى لاهور

أفادت وسائل إعلام رسمية فى باكستان اليوم الأحد، بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وذلك إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهول فى مدينة “لاهور”.

ونقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية عن الواجبة قولها أن المشتبه فيه كان يستقل دراجة نارية عندما قام بفتح اللهيب فجأة وتسبب فى مصرع وإصابة الضحايا الأربعة.

وأضافت الشبكة الباكستانية أن الدوافع وراء الهجوم لم تعرف بعد، إلا أن الواجبة ترجح أن الأمر يعود إلى وجود عداء شخصى بين المشتبه به والضحايا.

وقد تمكن مطلق اللهيب من الفرار من موقع الحادث، فيما بدأت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات وقوعه.

المصدر : مصر ناين