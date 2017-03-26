انتخابات محلية فى ولاية زارلاند الألمانية

يصوت الألمان فى ولاية زارلاند الصغيرة غرب البلاد اليوم الأحد، فى انتخابات محلية يمكن أن تسفر عن مفاجأة مزعجة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتضر بفرص فوزها بولاية رابعة فى انتخابات سنةة تجرى فى سبتمبر .

وتشبه هذه الانتخابات الفرعية مؤشرا مهما لأنها الأولى فى ثلاثة اقتراعات محلية قبل الانتخابات الاتحادية فى 24 سبتمبر وبذلك فهى تقدم فرصة للأحزاب لكسب أو فقد الزخم الذى يسعون لتحقيقه للفوز على المستوى الوطنى.

والتصويت أول اختبار فى صناديق الاقتراع أيضا للحزب الديمقراطى الاشتراكى بزسنةة قائده الجديد مارتن شولتز الذى نشط الحزب المنتمى ليسار الفى منتصف بتعهد بمعالجة عدم المساواة التى تشيع بين الكثير من الناخبين الذين سئموا من ميركل.

واصدر ت ميركل لمؤتمر انتخابى فى زانكت فندل قرب حدود ألمانيا مع فرنسا ولوكسمبورج يوم الخميس “هذه المرة كل صوت يشكل فارقا حقا”. واصدر ت فى جهد أخير لحشد التأييد لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى المحافظ الذى تنتمى له “خذوا كلماتى على محمل الجد”.

لكن استطلاعات الرأى تشير إلى أن الطرف الفائز قد يكون ائتلافا يميل نحو اليسار من الحزب الديمقراطى الاشتراكى والحزب اليسارى الألمانى من اليسار المتطرف وحزب الخضر أو الى أن ائتلافا يسارى إذا لم يتمكن الخضر من الفوز بما يكفى من الأصوات.

المصدر : مصر ناين