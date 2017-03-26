باكستان تعلن بدء بناء سياج على طول الحدود مع أفغانستان

أعلنت باكستان أنها بدأت فى بناء سياج على طول الحدود مع أفغانستان، وذلك بعد أن شن مسلحون عدة هجمات على مواقع تأمينية خلال الأسابيع الأخيرة.

واصدر الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستانى- حسبما نقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية اليوم الأحد، أن بناء السياج فى المناطق التى تشبه تهديدا كبيرا يصب فى مصلحة البلدين، وذلك خلال زيارته للمناطق القبلية الواقعة على طول الحدود بين الجانبين.

وتتقاسم الدولتان حدودا يبلغ طولها 2400 كيلومتر تعرف باسم خط “دوراند” الذى تم رسمه خلال فترة الاستعمار ولم تعترف به النظام الأفغانية.

ويتهم الجيش والنظام الباكستانية أفغانستان بإيواء من يقفون وراء الهجمات.. من جهتها، تتهم كابول إسلام آباد بإيواء ناشطى حركة “طالبان” وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين فى الفترة الأخيرة.

المصدر : مصر ناين