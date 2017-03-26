نيوزويك التهديدات تلاحق القاضى الفيدرالى صاحب وقف قرار حظر السفر

ذكرت تقارير إخبارية أمريكية، إن القاضى ديريك واتسون، الذى كان قرر وقف قرار حظر السفر الثانى الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق هذا الشهر، يتلقى حماية على مدار الساعة منذ إصدار قراراه، ل تلقيه تهديدات.

ووفقا لما ذكرته مجلة نيوزويك الأمريكية وشبكة “سى إن إن” فإن مسئولين بمكتب التحقيقات الفيدرالية “إف بى أى”، فإن قاضى هاواى تلقى رسائل تهديدات منذ إصداره الحكم الأمر الذى يستلزم توفير الحماية له على مدار 24 ساعة.

وكان واتسون قد حكم فى 15 مارس بوقف قرار ترامب التنفيذى الذى يمنع مواطنى ست دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، واصدر الرئيس إنه سيستأنف ضد حكم واتسون أمام المحكمة العليا، واصفا حكم القاضى بأنه تجاوز قضائى غير مسبوق.

ويحصل القاضى واتسون على حماية من نحو 10 من المارشالات الأمريكيين، وهى الوحدة المعنية بحماية مسئولى القضاء الفيدالى. وكان أنصار ترامب قد هددوا بعد صدور الحكم بمقاطعة هاواى.

المصدر : مصر ناين