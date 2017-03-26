ضبط عاطلا وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية تأمين المنوفية، حملة تأمينية مكبرة، استهدفت تجار المخدرات والخارجين على القانون بقيادة الرائد محمد أبو العزم، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، وتحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير التأمين.

فى مجال السلاح اللهيب ى، تم ضبط كل من ع م. 18 سنةا مقيم الحى القبلى بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش بروح واحد محلى الصنع ذات عيار1و”ا. ع.” 40 سنةا صاحب مغسلة، مقيم شبين الكوم ضبط بحوزته سلاح نارى محلى الصنع فرد خرطوش وطلقة عيار 12 و”م. م” 20 عاطل ومقيم بالحى القبلى ضبط بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقه خرطوش 12 ،11 قطعه حشيش ، مبلغ مالى ، هاتف محمول.

وفى مجال الإتجار فى المخدرات تم ضبط كل من ا.م 23 سنةا طالب ومقيم شبين الكوم ضبط بحوزته 17 شريط مخدرات كل شريط داخله 5 أقراص ترامادول وم.ع 23 سنةا عاطل ومقيم شبين الكوم فر هربا وضبط بحوزته ،2 شريط ترمادول وشريط ونصف تامول ، 2 شريط ونصف باركينول و”ح.م” 44 سنةا، سنةل مصنع الوردة مقيم البر الشرقى والمدعو م.ى 28 سنةا سنةل بالمنطقة الحرة مقيم طه شبرا قويسنا تم ضبتهم داخل سيارة وبحوزتهم 15لفافات ورقية بدخلها مسحوق بيج الون مسحوق الهروين المخدر، وكذلك مبلغ مالى 380 جنية، 2 هاتف محمول و”ع.ي” 26سنة، حلاق مقيم البر الشرقى وضبط بحوزته أعداد6 لفات ورقيه بداخلها نبات عشبى يشبه نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى 50 جنيهاً وسلاح نارى مجهولة العيار أسود اللون (طبنجه صوت) و”ح.ا” موليد 20 سنةا، عاطل مقيم شبين الكوم ضبط بحوزته ،10 قطع حشيش ،9 اقراص ترامادول وهاتف محمول ومبلغ مالى 33 جنيه.

كما تم ضبط “ا.ا “18 سنةا عاطل مقيم شبين الكوم ضبط بحوزته 3 شرائط ونصف تامول ومطواة قرن غزال وهاتف محمول ومبلغ مالى، و”م.ع” 23 سنةا نجار مقيم شبين الكوم ضبط بحوزته 2 شريط تامول وشريط ونصف ترمادول ومطواة قرن غزال ومبلغ 45 جنيه، و”م.ح” عاطل مقيم شبين الكوم ضبط بحوزته ، و5 شرائط ترامادول و3 لفات بانجو وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، و “ه.س” مواليد 30 سنةا عاطل مقيم العزبة الغربية ضبط بحوزته 6 قطع حشيش ومبلغ مالى 70 جنيهاً وسلاح أبيض مطواة وهاتف محمول و6 أقراص تامول .

وفى مجال تعاطى المواد المخدرة، تم ضبط كل من ع.ص 26 سنةا عاطل مقيم كوم الضبع، وضبط بحوزته 12 قرص مجهول الصنف والمصدر، ويشتبه كونها أقراصاً مخدرة ، قطعة حشيش ، و”ا.ا 25″ سنةا، عاطل مقيم شبين الكوم وبحوزته سيجارة مشتعلة، قطعة حشيش ،و”ا.ه” 17 سنه مقيم ميت خاقان وبحوزته قطعة حشيش ومطواة قرن غزال ونصف قرص مجهول الصنف وهاتف محمول و”خ.ع” 43 سنةا سنةل زراعى مقيم كفر سمليج مركز تلا وبحوزته قرص مخدر و”م.ع” 34 سنةا سنةل ومقيم مساكن النجدة شبين الكوم وبحوزته 4 اقراص مخدرة و” ا.ب” 26 سنةا عاطل مقيم كفر السكريه تلا ضبط بحوزته سيجارة حشيش مشتعله،و ع.م 16 سنةا مقيم البر الشرقى ضبط بحوزته قطعه حشيش وسلاح ابيض مطواة ، و”ا.س” 25 سنةا ، عاطل مقيم شنوفة مركز شبين الكوم ضبط بحوزته 4 أقراص تامول و”ع.ا” 34 سنةا ، عاطل مقيم العزبة الغربية ضبط بحوزته 5 أقراص تامول، و”ض.ر” 20 سنةا عاطل مقيم مزلقان أبو عجوة وبحوزته قطعة وش.ج 20 سنةا، عاطل ومقيم الحى القبلى تم ضبطه وبحوزته قطعه حشيش و”ا.ع” 18 سنةا، طالب مقيم قويسنا والمدعو ع.م 19 سنةا طالب ومقيم قويسنا وم.ع 18 سنه مقيم قويسنا و.م.ا 18 سنةا طالب مقسم قويسنا وبحوزتهم كوب بلاستيك وبداخله سيجارة حشيش وقطعة حشيش.

وفى مجال السلاح الأبيض تم ضبط كل من ح.س 13 سنةا عاطل مقيم البر الشرقى ضبط بحوزته مطواة ،و”ا.ف “20 سنةا ، عاطل مقيم مليج بحوزته سكينة ، و”م.م” 30سنةا ، عاطل مقيم شبين الكوم سلاح أبيض مطواة ، و”ر.ج” 20 سنةا ، منجد مقيم قبلى شبين الكوم قطر ، و”ن.ه” 20 سنةا ، عاطل مقيم البر الشرقى مطواة ، و”ه.م” 26 سنةا ، مقيم شبين الكوم مطواة ، و”س.ل” 30 سنةا، نقاش مقيم العزبه الغربيه مطواة ، و”خ.ط” 26 سنةا ، عاطل مقيم الساحل القاهرة مطواة.

المصدر : مصر ناين