وزير الرياضة يرفض عمومية تجديد الثقة فى الجبلاية ويطلب الاستقالة الجماعية

رفض خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اقتراح اتحاد الكرة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لتجديد الثقة فى مجلس الإدارة، حال رفض الاستشكالين المقدمين من الجبلاية على قرار محكمة القضاء الإدارى بحل اتحاد الكرة والغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة.

وطالب وزير الرياضة مجلس الجبلاية بالاستاصدر ة الجماعية حال رفض الاستشكالين يوم 2 إبريل المقبل، منعًا لدخول الكرة المصرية فى النفق المظلم، خاصة أن كاف وفيفا يراقبان الموقف حاليًا، وربما تصدر عقوبات على الكرة المصرية كما حدث مع مالى مؤخرًا بتجميد النشاط الرياضة بداعى التدخل الحكومى فى عمل اتحاد الكرة.

وكان وزير الرياضة اتفق مع أعضاء الجبلاية خلال الأيام الأخيرة على تقديم استشكالين على حكم الحل إلى المحكمة الادارية العليا، وحال رفض الاستشكال وهو الاحتمال الأقرب، يتم تقديم استاصدر ة جماعية إلى وزير الرياضة وتكليف ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية بإدارة شئون اتحاد الكرة لحين صدور قانون الرياضة الجديد على أن يتم الدعوة للانتخابات فى ظل القانون الجديد فى يونيو المقبل، والذى من المقرر أن يصدر خلال 90 يومًا عقب اعتماده من مجلس النواب.

وشهدت الساعات الأخيرة تصريحات من أعضاء الجبلاية بأن المجلس يرفض الاستاصدر ة الجماعية، وحال رفض الاستشكال سيتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتجديد الثقة فى المجلس، لكن وزير الرياضة رفض هذه الخطوة تمامًا، وطالب المجلس بالاستاصدر ة الجماعية.

المصدر : مصر ناين