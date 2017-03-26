المرصد السورى قصف مكثف على مدينة تلبيسة بالريف الشمالى لحمص

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية السورية قصفت بشكل مكثف مناطق فى مدينة تلبيسة بالريف الشمالى لمحافظة حمص.

وأضاف المرصد السورى، ومقره لندن، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ أن الطريق السنة بين مدينة السلمية شرقى محافظة حماة ومدينة حمص عاد إلى العمل بعد توقفه ل اشتباكات بين القوات النظامية وفصائل مقاتلة.

يأتى هذا فى وقت تمكنت فيه فصائل المعارضة السورية من صد هجوم واسع لقوات النظام السورى فى ريف حماة الشمالى.

واصدر ت المعارضة- فى بيان- “إن قوات النظام حاولت استعادة السيطرة على حاجز الصخر، إلا أنها تراجعت بعد تكبيد المعارضة لها خسائر فادحة “.

المصدر : مصر ناين