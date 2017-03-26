أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسى يعلنون دعمهم إيمانويل ماكرون

كسب إيمانويل ماكرون المرشح الأوفر حظا فى انتخابات الرئاسة الفرنسية تأييدا آخر لمسعاه اليوم الأحد، إذ قرر تسعة أعضاء بمجلس الشيوخ دعمه رغم انتمائهم لحزب متحالف مع المرشح المحافظ فرانسوا فيون.

وينتمى المشرعون التسعة لحزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين الذى ينتمى ليمين الفى منتصف وكتبوا فى صحيفة (جورنال دى ديمانش) الأسبوعية يقولون إنهم سيدعمون ماكرون ل موقفه الموالى لأوروبا وسعيه لتجاوز الانقسام بين اليمين واليسار.

واصدر وا “طريقة إيمانويل ماكرون هى الطريقة الصحيحة. يريد توحيد الناس… وقام بفتح حوار جديد بين الشعب الفرنسى ومشبه يه.”

وظل فيون الأوفر حظا للفوز بالانتخابات المقررة فى أبريل نيسان ومايو إلى أن كشفت صحيفة أسبوعية فى أواخر يناير عن دفعه المال لزوجته بصفتها مساعدته البرلمانية نظير عمل لم تقم به. وينفى فيون ارتكاب أى مخالفات لكن مدعين أخضعوه للتحقيق فى سابقة هى الأولى لمرشح رئاسى فرنسى.

ويتصدر الآن ماكرون الوزير السابق فى نظام الرئيس فرانسوا أولوند والسياسى الفى منتصف ى المستقل الذى أسس حزب “إلى الأمام” السنة الماضى استطلاعات الرأى إذ يتوقع أن يتغلب على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان فى جولة إعادة. لكن الأعداد الكبير من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم يعنى أنه لا يزال من الصعب التكهن بنتيجة الانتخابات.

واستخدم مساعدو فيون مظلة أمس السبت لحمايته من بيض رشقه به محتجون فى جنوب غرب فرنسا مع تراجع نسبة التأييد للمرشح المحافظ أمام ماكرون ولوبان فى استطلاعات الرأى قبل الجولة الأولى للانتخابات المقررة فى 23 أبريل .

وأعداد نواب حزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين فى مجلس الشيوخ الفرنسى 42 عضوا.

المصدر : مصر ناين