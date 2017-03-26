غدا أولى جلسات محاكمة محامين لتعديهم على وكلاء النيابة العامة

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ذكي العتريس وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم ومحمد التوني وسكرتارية خالد إسماعيل، بكره الإثنين، أولي جلسات محاكمة 9 محامين بأبوكبير، في واقعة احتجازهم أعضاء نيابة أبوكبير السنةة ومنعهم من مغادرة النيابة لمدة 5 ساعات.

وكانت نيابة شمال الزقازيق الكلية، قد وجهت للمتهمين تهم الاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض تنفيذ إجرامي هو احتجاز أعضاء نيابة أبوكبير، ومنعهم من مغادرة النيابة لمدة 5 ساعات متواصلة، كما استعملوا العنف والتهديد مع موظفين عموميين بأن قاموا باحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة، وذلك لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.

كما وجهت النيابة للمتهمين، إهانة وتهديد “بدر الشافعى” وكيل نيابة أبو كبير واعتدوا علي حق موظفين عموميين في العمل “أعضاء نيابة أبو كبير” وذلك بالتهديد مما حال بينهم وبين أداء وظيفتهم لمباشرة التحقيق واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف بقصد الترويع والتخويف.

المصدر : مصر ناين