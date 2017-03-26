وصول آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

اصدر ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز و على متنها 8 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة HELLAN RASING و على متنها 55 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة الحرية و على متنها 57 شاحنة و5 ركاب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 156 راكب و 103 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة محبة و على متنها 253 راكب و 17 شاحنة و 15 سيارة و السفينة الحرية و على متنها 42 شاحنة و 10 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 77 راكب و 77 شاحنة .

وأظهر المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة سينا و على متنها 152 راكب و 7 براد و 9 تريلا و 2 باص جيت كما تغادر العبارة سينا و على متنها 432 راكب و 24 براد و 13 تريلا ، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 247 راكب و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 11 براد و 4 تريلا فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 302 راكب و 28 براد و 15 تريلا و 4 طرد بضاعة سنةة.

المصدر : مصر ناين