 التخطي إلى المحتوى

وصول آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

منوعات
وصول آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

اصدر ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز و على متنها 8 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة HELLAN RASING و على متنها 55 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة الحرية و على متنها 57 شاحنة و5 ركاب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 156 راكب و 103 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة محبة و على متنها 253 راكب و 17 شاحنة و 15 سيارة و السفينة الحرية و على متنها 42 شاحنة و 10 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 77 راكب و 77 شاحنة .

وأظهر المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة سينا و على متنها 152 راكب و 7 براد و 9 تريلا و 2 باص جيت كما تغادر العبارة سينا و على متنها 432 راكب و 24 براد و 13 تريلا ، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 247 راكب و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 11 براد و 4 تريلا فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 302 راكب و 28 براد و 15 تريلا و 4 طرد بضاعة سنةة.

المصدر : مصر ناين

عن الكاتب

التعليقات