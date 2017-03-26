العثور على جثة بعد رفع انقاض عقارات بولاق الدكرور

نجحت قوة الدفاع المدنى والإنقاذ في العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل انقاض العقارات المنهارة ببولاق أبو العلا فجر اليوم الأحد، بعد الاستعانة بمعدات لرفع آثار الانهيار، ويعانى رجال الدفاع المدنى من ضيق الحارة المتواجدة بها العقارات المنهارة فى عمليات الكشف أسفل الركام.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة، بانهيار أعداد من عقارات منطقة بولاق أبو العلا، وكلف اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بتحرك قوات الدفاع المدنى لموقع الحادث لتقديم المساعدة اللازمة.

المصدر : مصر ناين