ترامب مراودا إيما تومسون يمكننى استضافتك فى أحد أبراجى إنها

اصدر ت المشبه ة البريطانية إيما تومسون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلب مواعدتها قبل عدة سنوات.

لكن بطلة فيلم (لاف أكتشوالى) رفضت الموعد.

واصدر ت تومسون لبرنامج فى التلفزيون السويدى أن الواقعة حدثت وهى تصور فيلم (بريمارى كلورز) سنة 1998 فى كاليفورنيا وبينما كانت تنهى إجراءات طلاقها من المشبه كينيث برانا.

واصدر ت تومسون أنه فى يوم ما دق جرس الهاتف بموقع تصوير الفيلم.

تحكى تومسون “رفعت سماعة الهاتف لأسمع صوتا يقول: مرحبا أنا دونالد ترامب… أجبت “حقا؟ كيف يمكننى مساعدتك؟ فاصدر : نعم.. أتساءل فقط إذا كان بإمكانى استضافتك فى أحد أبراج ترامب. إنها مريحة حقا.”.

وارتبكت تومسون التى لم تلتق أو تتحدث مطلقا مع ترامب وتساءلت عن السبب.

ومضت تومسون (57 سنةا) فى رواية ما حدث وتذكرت أن ترامب اصدر “حسنا أعتقد أننا سننسجم كثيرا… ربما نتناول العشاء معا يوما ما.”

وأردفت “لم أعرف ماذا أفعل فقط قلت له إننى سأعاود الاتصال.”

واصدر ت إنها لم تتصل به ولم تلتق به قط بعد ذلك.

وفقا لرواية تومسون فان المكالمة حدثت وقت انفصال ترامب عن زوجته الثانية مارلا مابلز. وتزوج ترامب من ميلانيا زوجته الثالثة والحالية سنة 2005.

ولم يعلق البيت الأبيض على رواية تومسون.

المصدر : مصر ناين