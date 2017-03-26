الأهلى يحتفل بثلاثة من نجومه مواليد شهر مارس على إنستجرام

احتفل النادى الأهلى بعيد ميلاد ثلاثة من نجومه، مواليد شهر مارس، وهم حارسه الكبير عادل هيكل يوم 23، عدلى القيعى مدير التعاقدات السابق بالنادى وصاحب أنجح الصفقات فى تاريخ القلعة الحمراء يوم 25، ولاعبه السابق ياسر ريان يوم 25.

ونشر النادى عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة لهم جميعا، معلقا عليها: “بهذا الشهر نحتفل بعيد ميلاد ثلاثة من أهم الشخصيات التاريخية بنادينا التى لا يمكن أن ننساها مهما طال الوقت. نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد”.



الاهلى

المصدر : مصر ناين