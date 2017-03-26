الأهلى يُبلغ الأمن بإلغاء نظام الدعوات وتفعيل التذاكر لحضور بطولة أفريقيا

أبلغ مسئولو الأهلى الجهات التأمينية بإلغاء نظام حضور الجماهير بالدعوات المجانية فى مباريات الفريق الأفريقية المقبلة، بداية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر انطلاقه فى شهر مايو المقبل.

وتقام قرعة البطولة يوم 26 أبريل المقبل بمقر الاتحاد الأفريقى بالقاهرة.

وجاء حضور جماهير الأهلى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا عن طريق نظام الدعوات المجانية، إلا أن الإدارة الحمراء أكدت استحالة تطبيق هذا الامر مستقبلاً ل اشتراط الاتحاد الافريقى ذلك خاصة أنه يحق له الحصول على نسبة من عائد بيع التذاكر.

المصدر : مصر ناين