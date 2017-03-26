إصابة مبلط محارة بنزيف فى المخ بعد مشاجرة مع زميله بالشرقية

أصيب مبلط محارة، من قرية “شنيت الحرابوة” الشوفة لدائرة مركز كفر صقر بالشرقية، بنزيف داخلى بالمخ؛ إثر تعرضه لضرب مبرح على يد اثنين من زملائه خلال عمله بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، اخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول “محمد على راغب” 31 سنةا، مبلط محارة، لمستشفى الزقازيق الجامعى مصابا بنزيف داخلى بالمخ وحالته غير مستقرة.

وبسؤال “على السيد أحمد” ابن خالة المجنى عليه، أفاد بأن وراء الواقعة “محمد.ب” مبلط محارة وزميل المجنى عليه، ل مشاجرة بينهما، وحرر عن ذلك المحضر رقم 243 / 78 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

وتبين من تحريات فريق الكشف الجنائى، أنه أثناء تواجد المجنى عليه بقريته، وخلال عمله بإحدى الشقق، حدثت مشادة كلاميه بينه وزميله “محمد.ب”، قام على إثرها الأخير باستدعاء “محمد.أ” أحد أقاربه، وتعدوا بالضرب على المجنى عليه، مما أسفر عن إصابته بنزيف داخل بالمخ، حرر عن ذلك المحضر رقم 322 / 53 جنح كفر صقر لسنة 2017، وجرى ضبط المتهم، فيما أمرت النيابة السنةة، بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين