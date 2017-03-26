دايملر تفتتح وحدة إنتاح جديدة فى رومانيا باستثمارات مليون يورو

افتتحت مجموعة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، وحدة إنتاج جديدة لها فى مصنعها بمدينة كوجير فى منتصف رومانيا بقيمة استثمارات 36 مليون يورو وتوفر 200 فرصة عمل جديدة.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” أن المجموعة زادت من قدرتها الإنتاجية لمصنعها فى كوجير، الذى يعمل عبر الفرع المحلى ستار ترانسميشن. وتمتلك دايملر مصنعا آخر فى “سيبس” بمقاطعة ألبا والذى يعمل من خلال شركة ستار أسمبلى.

وتغطى وحدة الإنتاج الجديدة فى كوجير مساحة 11 ألف متر مربع. وسيقوم بإنتاج علب التروس الجديدة من طراز “9 جى –ترونيك”. ويقوم مصنع دايملر فى سيبس بإنتاج شبه علب التروس هذه، وكان قد افتتح مطلع السنة الماضى باستثمارات 300 مليون يورو.

وكانت شركة ستار ترانسميشن قد افتتحت سنة 2001 كمشروع روماني-ألمانى مشترك. وفى سنة 2013 أصبحت دايملر هى حامل الأسهم الوحيد لشركة ستار ترانسميشن كويجر.

المصدر : مصر ناين