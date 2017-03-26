وزير الخارجية التركى يحتج على سماح سويسرا بمظاهرة ضد أردوغان

أوضح وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو لنظيره السويسرى ديديه بوركهالتر عن احتجاج بلاده لسماح السلطات السويسرية لحزب العمال الكردستانى بتنظيم تظاهرة مناهضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان .

وعبر جاويش أوغلو لنظيره السويسرى- فى اتصال هاتفى، حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، عن رفضه لرفع عناصر حزب العمال الكردستانى لافتة تحرض على قتل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمام البرلمان الفدرالى السويسرى .. مطالبا إياها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أفعال حزب العمال الكردستانى.

وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت- فى وقت سابق أمس- القائم نائب السفير السويسرى بالعاصمة أنقرة ناتالى جيرمان كاترين إلى مقر وزارة الخارجية، احتجاجا على خروج مظاهرة فى برن لأنصار حزب العمال الكردستانى تحرض على قتل أردوغان.

المصدر : مصر ناين