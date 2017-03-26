حجز الحكم بثبوت نسب نجل المطربة اللبنانية قمر لجمال مروان لجلسة إبريل

حجزت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سعيد البكرى، اليوم اﻷحد، الدعوى المقامة من المطربة اللبنانية قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتى تطالبه فيها بالاعتراف بأبوته لطفلها “جيمى” للحكم فى جلسة 26 إبريل المقبل.

تعود الواقعة عندما أقامت قمر دعوى إثبات نسب لطفلها “جيمى” ضد رجل الأعمال جمال مروان، تطالب فيها باعترافه بأبويته للطفل بعدما أنكر زواجه منها، وصلته بالطفل واتهمته الفنانة بسرقة ورقة الزواج، كما طالبته بإجراء تحليل الـ“DNA إلا أن الدعوى رفضت لعدم تقديم المطربة طلبا بالتسوية وديا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعه.

كما استأنفت على الحكم عن طريق المستشار عاصم قنديل، وقبل الاستئناف على قرار محكمة أول درجة، وفى يوم 29 مارس 2016 صدر الحكم برفضها لتستأنف الفنانة الحكم من جديد وتحيلها المحكمة للتحقيق، وتعد هذه هى الفرصة الأخيرة للفنانة لإثبات نسب نجلها لرجل الأعمال .

المصدر : مصر ناين