بالصور إقبال المواطنين على معرض كلنا منتجون بطور

شهد معرض “كنا منتجون” الذى افتتحه المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبرفقته محمد عقل وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء، إقبالا كبيرا من المواطنين اليوم الأحد.

وشارك فى الافتتاح سامى عبد العزيز وكيل وزارة التموين وعلى أنور وكيل وزارة الشباب والرياضة.

المعرض دعت إليه ونظمته اللجنة العليا للشباب بجنوب سيناء من أجل محاربة الغلاء وتوفير منتجات سيناوية بأسعار مخفضة.

وشارك فى المعرض مديريات التعليم والزراعة والشباب والرياضة والتموين والزراعة علاوة على مشاركة فعالة وكبير من محافظة شمال سيناء لأول مرة.

وحضر المعرض الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم وأشرف على معارض المدارس الفنية ونسق التعاون مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء الشيخ خليل ابراهيم الحويطى رئيس مجلس تأميناء تعليم جنوب سيناء.

واصدر محمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب، إن المعرض تم تنظيمه من أجل محاربة الغلاء فى العيد القومى للمحافظة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مشيرا إلى الفكرة جاءت من أجل توفير مكان لعرض السلع السيناوية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.

فيما دعا أحمد نشأت أمين اللجنة العليا للشباب المواطنين لزيارة المعرض الذى تباع فيه جميع المنتجات التموينية والغذائية بأسعار مخفضة أكثر من 30 من سعر السوق.

وأشار عبد الوهاب الماصدر رئيس شئون الاعاقة بجنوب سيناء أن المعرض شهد إقبالا كبير فى الافتتاح وخاصة على المنتجات السيناوية.

وأضافت عفاف رضوان منسقة نادى المرأة بمركز شباب الطور، إن منتجات المشغولات اليدوية المعروضة فى المعرض منتجات ذات جودة عالية، مشيرة إلى أنها المنتجات تباع بتخفيض اكثر من 50%.

واصدر ت ريم محمد حسن من مجموعة شباب أون لاين لمحاربة الغلاء بطور سيناء ، إن منتجات أسوان من الحنة ورسم الجنة وبعض العطور، تباع بأقل الأسعار لمحاربة الغلاء.

وتقول صابرين صبحى مدربة من مديرية القوى السنةلة بشمال سيناء: شاركت بعض المنتجات السيناوية من الشل والتوب البدوى وشنط سيدات بتكليف من مدير القوى السنةلة ،بالاحتفال مع أهالى جنوب سيناء بالعيد القومى وهذه المنتجات من صنع فتيات وشباب من مختلف الإحياء ومدن شمال سيناء، مضيفة أن المنتجات تباع بأسعار تناسب جميع الأسر المصرية .

واصدر حسن سلامة مدير القوى السنةلة بشمال سيناء، إن إقامة هذه المعارض تساعد على تسويق المنتجات اليدوية وتشجع الشباب على العمل وزيادة الإنتاج وقام بفتح فرض عمل للشباب.

واصدر عابد محمد أحد مواطنين جنوب سيناء، إن المنتجات فى المعرض تناسب كل الاسر سوء فى الخضار والسلع من السكر والأزر والسمن والمنتجات السيناوية.



اقبال المواطنين على شراء الحضار والفاكهة بالمعرض



اقبال المواطنين على منتجات السلع الغذائية



رئيس مدنية طور سيناء ووكيل التعليم اثناء تفقد جناح المدرسة الفندقية



منتجات القوى السنةلة بشمال سيناء



منتجات شباب اونلاين لمحاربة الغلاء

المصدر : مصر ناين