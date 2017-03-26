اتحاد منظمات الإغاثة أكثر من مستشفى فى سوريا قصفت خلال عام

اصدر اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية أن أكثر من 100 مستشفى فى سوريا تعرضت للقصف من قبل الطائرات السورية أو الروسية خلال سنة 2016 .

وأوضح اتحاد منظمات الإغاثة ـ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الأحد ـ عن قلقه إزاء ندرة المساعدات الطبية لإغاثة المدنيين فى سوريا .

يذكر أن أكثر من 800 من أفراد الطواقم الطبية السنةلة فى سوريا قد قتلوا منذ بدء النزاع سنة 2011 فى “جرائم حرب” تشمل قصف مستشفيات وإطلاق نار وتعذيب وإعدام…حسب دراسة نشرتها مجلة “ذا لانست” الطبية.

المصدر : مصر ناين