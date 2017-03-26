الداخلية تداهم بحيرة المنزلة وتزيل حالات تعد وتضبط أسلحة ومخدرات

شن قطاع التأمين السنة باشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع إدارات الكشف الجنائى بمديريات تأمين “الدقهلية، وبورسعيد، ودمياط” والإدارة السنةة لواجبة البيئة والمسطحات المائية حملة مكبرة على بحيرة المنزلة .

وأسفرت عن ضبط 6 قطع سلاح نارى “3 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، وفرد محلى و13 طلقة مختلفة الأعيرة” وقضيتين مخدرات “اتجار” بإجمالى “كيلو بانجو و76 جرام هيروين” .

وتم ضبط 208 قضايا تعد على بحيرة المنزلة متصنف ة وإزالة التعديات على مساحة 102 فدان أحواش سمكية وسدود، وتنفيذ 413 حكما “3 جناية – 188 جزئى ومستأنف – 160 غرامة -62 مخالفة” وتنفيذ 4 قرارات إزالة تنمية وتطهير.

المصدر : مصر ناين