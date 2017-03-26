بالصور فريق طبى من مديرية الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى قويسنا المركزى

أجرى فريق إشراف مديرية الصحة بالمنوفية جولة تفقدية في مستشفى قويسنا المركزى لمشوفة الخدمات المقدمة إلى المرضى والوقوف على أوجة القصور بها والعمل على علاجها .

وشمل فريق الإشراف الدكتور ظريف عبدالباسط، المدير العلاجى، ومدير إدارة الصيدلة وفريق الطب العلاجى بالمديرية، وتم المرور على الاستقبال والتأكد من تواجد الأطباء.

وأكد الدكتور ظريف عبدالباسط، فى بيان له اليوم الأحد أن الجولات المتصنف ة تاتى تنفيذا للخطة الموضوعة من الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية للمرور الدورى لفرق الإشراف بالمديرية على جميع المستشفيات بالمحافظة.

وأظهر ظريف أنه تم رصد فريق الإشراف تواجد أعداد من السلبيات بينها عدم تسجيل العلامات الحيوية بالتذاكر وتم التنبيه بإستكمالها من أجل الوصول إلى أعلى معدلات من الأمان.

وأضاف ظريف أن الفريق قام بالمرور على العيادات الخارجية وتبين التزام الأطباء وتلاحظ عدم تحديث قوائم الأدوية وتنبه بتحديثها فورا وتم المرور على وحدة الغسيل وجميع الأدوية والمستلزمات التى تم التأكد من توافرها .



المرور بالمستشفى



مشوفة الاجهزة المختلفة



مرور فريق الاشراف بالمديرية على مستشفى قويسنا المركزى



مرور فريق الاشراف بالمديرية على مستشفى قويسنا المركزى

المصدر : مصر ناين