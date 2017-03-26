مقتل شخص وإصابه أخرين فى أعمال عنف بين تلاميذ مسلمين وهندوس فى

اصدر مسؤول إدارى كبير اليوم الأحد أن قتيلا سقط وأصيب نحو 14 شخصا إثر اندلاع أعمال عنف بعد عراك بين تلاميذ مدرسة مسلمين وهندوس فى ولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

وأضاف كيه. كيه. نيرالا أكبر مسؤول إدارى بالمنطقة أن نحو 5000 شخص هاجموا السكان المسلمين وأشعلوا اللهيب فى عشرات المنازل والسيارات فى قرية فادافالى بمنطقة باتان أمس السبت بعدما اشتكى تلاميذ هندوس من سلوك تلاميذ مسلمين.

واصدر نيرالا أن المسلمين ردوا بإلقاء الحجارة واستخدم أفراد الواجبة الغاز المسيل للدموع وأطلقوا سبعة أعيرة نارية لتفريق المتجمهرين والسيطرة على العنف.

وشهدت جوجارات اضطرابات دينية خطيرة من قبل.

وتشير تقديرات إلى أن مثيرى شغب قتلوا نحو ألف شخص أغلبهم مسلمون فى الولاية سنة 2002.

وكان مودى رئيسا لوزراء الولاية فى ذلك الوقت واتهم بغض الطرف عن واحد من أسوأ فصول العنف الدينى منذ استقلال الهند.

ونفى مودى أى دور له فى الاضطرابات وفى 2013 قررت لجنة اختارت المحكمة العليا أعضاءها ألا تحاكمه لعدم كفاية الأدلة.

واصدر نيرالا أن الوضع أصبح تحت السيطرة وإن أفرادا فى واجبة الاحتياط بالولاية تلقوا تعليمات بالبقاء فى القرية للحفاظ على السلم.

المصدر : مصر ناين