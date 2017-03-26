مصرع ميكانيكى وإصابة تاجر قطع غيار سيارات فى مشاجرة بالشرقية

لقى ميكانيكى مصرعه، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات بالصدر، فيما أصيب صاحب محل قطع غيار سيارات، بجروح قطعية، إثر نشوب مشاجرة بينهم وآخرين بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير تأمين الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع “محمد.إ.م.إ” ميكانيكى متأثرًا بإصابته بعدة طعنات بالصدر، وإصابة “طارق.ج.ك” 30 سنةًا، صاحب محل قطع غيار سيارات، بجروح قطعية بالبطن والظهر، إثر نشوب مشاجرة بينهما وآخرين بقرية “أبو شلبى” بفاقوس.

وتبين من التحريات، نشوب مشاجرة بين المجنى عليهما، طرف أول، وكل من “السيد.م.ع” 50 سنةًا، سائق، من أبو كبير، وشخصين آخرين، و”هدير.الـ” 25 سنةًا، ربة منزل، طرف ثانى؛ وذلك حال قيام المتهمين بالمرور على إحدى الشقق المؤجرة بالقرية، ما أثار حفيظة المجنى عليهما، كون المتهمين يصطحبون معهم سيدة؛ خشية أن يكون الأمر منافيًا للآداب السنةة.

وعلى الفور، اشتبك الطرفان، بعد مشادات كلامية، مما أسفر عن إصابة صاحب محل قطع غيار السيارات، ومصرع الميكانيكى متأثرًا بإصابته بعدة طعنات بالصدر، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1053 جنح فاقوس لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين