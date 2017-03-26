ضبط طن دقيق و مصانع بدون تراخيص فى القليوبية

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 13 طن دقيق مدعم و3 مصانع بدون تراخيص فى حملة لها فى المحافظة.

شن العميد محمد عبد الهادى، رئيس مباحث التموين، والمحاسب أحمد السيد راشد وكيل وزارة التموين بالقليوبية حملة مكبرة على المخابز والمصانع.

وأسفرت الحملة عن ضبط “محمد .ع” صاحب مخبز بلدى– دائرة قسم ثان شبرا الخيمة لقيامه بالتلاعب والتصرف فى أرصدة الدقيق بالمخبز الخاص به بإجمالى وزن 13.200 طــــن لم يقم بإنتاجه وقام بالتصرف فيه وبيعه لتجار السوق السوداء لتحقيق مكاسب من جراء ذلك، بما يعادل مبلغ وقدره 60060 جنيها.

كما تم ضبط 3 مصانع للشيكولاتة والجلاش والشمع بدون تراخيص واستخدام علامات تجارية غير مسجلة وتم التحفظ على الأدوات والخامات المستخدمة ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

المصدر : مصر ناين