معلومات عن آلان جيريس المرشح الأول لتدريب الزمالك

بعد أن دخل الفرنسى آلان جيريس دائرة اهتمامات الزمالك لتولى المهمة الفنية خلفًا لمحمد حلمى، وأصبح هو المرشح الأول لقيادة الفريق الأبيض، نرصد أهم 10 معلومات عن المدرب الفرنسى.



جريس

1- لعب مع المنتخب الفرنسى وحقق معهم بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الجيل الذهبى الذى ضم وقتها بلاتينى وتيجانا.

2- اقترب من تدريب الفراعنة سنة 2014 خلفًا لشوقى غريب

3- طلب جيريس تقاضى 60 ألف دولار لقيادة الفريق الأبيض فى الوقت الذى عرض فيه الزمالك 40 ألف فقط .



الان جريس

4- وافق المدرب الفرنسى على تقاضى راتبه مع الزمالك بالجنيه المصرى.

5- واجه جيريس مع منتخب الفراعنة خلال أولى مباريات أمم أفريقيا التى أقيمت بالجابون، فى مباراة المنتخب الوطنى أمام مالى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

6- قاد عدة منتخبات منها منتخب الجابون 4 سنوات لم يستطع فيها الوصول إلى أمم أفريقيا 2008 ثم منتخب جورجيا ومالى والسنغال ثم الرجوع لمالى.

7- أول فريق يتولى تدريبه هو فريق تولوز الفرنسى سنة 1995 وحقق معه المركز الثانى بدورى الدرجة الثانية.



جريس المرشح لتدريب الزمالك

8- حقق لفريق سان جيرمان كأس السوبر الفرنسى سنة 1998

9- حقق بطولة كأس العرش مع فريق الجيش الملكى المغربى 2003

10- خلال مسيرته كلاعب خاض 583 مباراة فى دورى الدرجة الأولى الفرنسى، وعلى المستوى الدولى 47 مباراة، وأحرز ستة أهداف.

المصدر : مصر ناين