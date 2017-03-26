إحالة طبيبا بمستشىفى سمنود للنيابة الإدارية لتركهم العمل

أحال أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية 16طبيبا بمستشفى سمنود للنيابة الإدارية للتحقيق معهم لتركهم للعمل.

واصدر عبد السميع فى بيان اليوم، إن هذا القرار جاء خلال الجولة التى قام بها داخل المستشفى لمشوفة سير العمل بها والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ولاحظ خلالها ترك 16طبيبا للعمل فقرر إحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم، كما استمع لشكاوى المرضى ومدى توافر الأدوية، وقام رئيس المدينة برفع تقرير للواء أحمد صقر محافظ الغربية.

المصدر : مصر ناين