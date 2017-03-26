ميدو لـ سوبر كورة شيكابالا لم يظلم فى الزمالك وتدريب المنتخب

فى حواره مع “سوبر كورة”، قام بفتح ميدو قلبه، وتحدث بصراحة عن أسباب تولى قيادة فريق وادى دجلة فى وقت صعب فى منتصف الموسم، وكذلك عن انتقاده هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، كما تحدث عن الكثير من الأسرار والذكريات أبرزها..

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الطابور الخامس سبب أزمتى مع الزملكاوية ولم أشك لحظة فى خيانة لاعبى الزمالك لى

أرفض رحيل محمد حلمى والنتائج أهم من الأداء

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المصدر : مصر ناين