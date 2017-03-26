الجيش الإسرائيلى يجرى مناورة عسكرية فى الضفة الغربية لمدة أيام

أفادت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الالكيان الصهيونى ى ينفذ مناورة عسكرية فى الضفة الغربية، بدءا من اليوم، والى أن الخميس المقبل.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” فى أعدادها الصادر اليوم الأحد، عن الناطق باسم الجيش الالكيان الصهيونى ى قوله”إن المناورة مخططة بشكل مسبق، وتستهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات الالكيان الصهيونى ية”، موضحا “أنه تمت توصية الجيش بالامتناع عن الوصول إلى حاجز “عوفر” على شارع “443” غرب مدينة رام الله، يوم غد الاثنين”.

المصدر : مصر ناين