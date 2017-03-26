إصابة تلاميذ بالجديرى المائى بمدرسة اللغات الجديدة فى دمياط

اصدر مصدر طبى بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، إنه تم اكتشاف 9 حالات إصابة بالجديرى المائى بين تلاميذ مدرسة اللغات الجديدة.

وأضاف المصدر أن مدرسة اللغات الرسمية الجديدة، الشوفة لإدارة دمياط التعليمية بمحافظة دمياط، قررت عزل التلاميذ المصابين بمرض الجديرى المائى بمنحهم إجازة لمدة 15 يوما لعزلهم عن زملائهم وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتجنب إصابة باقى الطلاب بالجديرى المائى.

وكان الزائر الصحى بالمدرسة اكتشف ظهور علامات الجديرى المائى فى 9 تلاميذ، وتم منحهم إجازة الى أن لا تنتقل العدوى لطلاب آخرين.

يذكر أن مديرية الصحة بدمياط قد أكدت على الزائرات الصحيات بالمشوفة اليومية على الطلاب بالمدارس ومشوفة طابور الصباح وفحص الطلاب الذين تظهر عليهم أى أعراض للمرض وتحويلهم إلى الوحدة الصحية الشوفة لمديرية الشئون الصحية.

المصدر : مصر ناين