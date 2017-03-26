مباحث تنفيذ الأحكام تضبط هاربين من سنوات سجنا

تمكن مفتشو الإدارة السنةة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع التأمين السنة بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع ضباط قسم تنفيذ الأحكام بمديرية تأمين أسيوط، من ضبط 3 هاربين محكوم عليهم مطلوبين فى 5 جنايات بتهم “قتل – شروع فى سرقة – سرقة بالإكراه” بمدة حبس 103 أعوام بعد هروبهم من محل إقامتهم.

وتوصلت تحريات المؤسسات التأمينية إلى أن المتهمين هربوا من أسيوط للجيزة، فتم ضبطهم من خلال التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى.

المصدر : مصر ناين