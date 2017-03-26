النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابى عقارات بولاق أبو العلا المنهارة

طالبت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، برئاسة المستشار حازم لمعى وإشراف المستشار سمير حسن المحامى السنة الأول لنيابات فى منتصف القاهرة، الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابى انهيار عقارات بولاق أبو العلا، تمهيداً لسماع أقوالهم.

كما خاطبت النيابة السنةة حى بولاق أبو العلا للاستعلام عن صدور قرار إزالة للعقارات المنهارة من عدمه.

وأكد مصدر تأمينى أن أعداد المصابين ارتفع إلى 8 أشخاص فى حادث انهيار ثلاثة عقارات مجاورة بمنطقة بولاق أبو العلا.

وأضاف المصدر لـ”اليوم السابع”، أن العقارات الثلاثة مكونة من أربعة طوابق، وانهارت لأنها عقارات قديمة، وآيلة للسقوط، وصادر لها قرارات إزالة، وتتكون معظمها من غرف صغيرة، وأدى الانهيار إلى تصدع منازل مجاورة لها.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار 3 عقارات سكنية بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية، وبصحبته سيارات الإنقاذ إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر : مصر ناين