ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأسطوانات بوتجاز مدعمة فى حملة بالغربية

ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية سلعا غذائية منتهية الصلاحية وأسطوانات بوتجاز مدعمة فى حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط أحمد اش – 53سنة صاحب مزرعة دواجن بقرية مسهله – مركز السنطة وبحوزته أعداد 10 أسطوانات غاز مدعمة بقصد استخدامها فى تدفئة الدواجن فى المحضر 9956 جنح مركز السنطة 2017.

وضبط محمد ف ا – 37سنة صاحب مستودع غاز بقرية عياش – مركز المحلة – لقيامه بالتصرف فى 60 أسطوانة غاز مدعمة من الحصة المنصرفة للستودع وبيها بالسوق السوداء فى المحضر رقم 21441 جنح مركز المحلة 2017.

كما تم ضبط السياره رقم 7314 ل ع أ قيادة وجيه ن ع – 39سنة مقيم كوم المحرص – مركز ابو قرقاص المنيا حال مرورها أمام نقطة مرور دفره – مركز طنطا محمله بـ 80 صفيحة مدون عليها عسل نحل خام وزن الصفيحة 25 كيلو غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 10412 جنح مركز طنطا 2017.

وضبط السيارة رقم 5783 د ق ب قيادة محمد ا ا -22سنة مقيم جصفا مركز ميت غمر الدقهلية حال مرورها أمام نقطة مرور دفره – مركز طنطا محملة بـ7براميل معبأة ثنر وزن البرميل 200كيلو بدن بيانات وبدون فواتير تدل على مصدره فى المحضر 10413 جنح مركز طنطا 2017

كما أسفرت الحملات عن ضبط ناجى ك م – 50سنة صاحب مصنع بويات بقرية الهياتم – مركز المحلة وبحوزته 4 أطنان و610 كيلو بويات ودهانات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات فى المحضر رقم 21115جنح مركز المحلة 2017.

وضبطت فاطمة ر ا – 45سنة صاحبه مصنع منظفات صناعيه بقرية بنوفر – مركز كفر الزيات وبحوزتها300 لتر منظفات صناعية غير صالحة للاستهلاك فى المحضررقم19086جنح كفر الزيات 2017.

المصدر : مصر ناين