المؤبد لعاطل قتل جاره لمضايقته والده وأشقائه فى المنوفية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبو غنيم. رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد رضوان أبازيد، ومدحت سالم رمضان، وإسلام قنصوة، وأمانة سرى السيد المحمدى الباجورى بمعاقبة “محمد ع ع ج” بالسجن المؤبد، وذلك لقيامه بقتل أحد جيرانه، لمضايقته والده وأشقائه والتعدى عليهم بدون سبب.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بوصول “شوقى جاب الله” سنةل جثة هامدة إلى مستشفى قويسنا، لاصابته بأعيرة نارية، وبالانتاصدر الفورى تبين قيام “محمد ع ع ج” بقتله، وذلك لمضايقته والده وأشقائه، وبمواجهته أكد أنه اختبأ له وأثناء مروره من أمام مركز الشباب بقرية بقسا وبمجرد مشوفته أطلق عليه أعيرة نارية من بندقية خرطوش، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين